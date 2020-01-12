SHELTON, HAROLD

SHELTON, Harold P., age 72, of Richmond, departed this life January 7, 2020. He is survived by his wife, Wilhelmina Shelton; two sons, Irece Shelton and Harold P. Shelton Jr. (Patrice); six grandchildren, a host of great-grandchildren; four sisters, Yvonne, Jacqueline, Priscilla and Patricia Jones; a host of nieces, nephews and cousins, other relatives and friends. Remains rest at Joseph Jenkins Jr. Funeral Home, 2011 Grayland Avenue. Funeral services will be held 1 p.m. Monday. Interment Mt. Calvary Cemetery. Family and friends assemble at funeral home 12:45 p.m. Monday.

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Service information

Jan 13
Funeral Service
Monday, January 13, 2020
1:00PM
Joseph Jenkins Jr. Funeral Home
2011 Grayland Avenue
Richmond, VA 23220
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