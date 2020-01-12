SMITH, JOHN

SMITH, John William, "Billy," 58, of Doswell, passed away unexpectedly January 10, 2020. He was preceded in death by his father, William Norris Smith. He is survived by his mother, Charlene Coleman; his daughter, Jackie Taylor (John); his granddaughter (who was the star in his eyes), Haley Taylor; his son, Jamie Smith; three brothers, Jimmy Smith (Teresa), Ronnie Smith (Gary) and Donnie Smith (Joyce); two nephews, Devin and Ryan; his niece, Lindsey; great-niece, Peyton; he is also survived by his former wife, Tina Smith; and his stepfather, Jimmy Coleman. Billy also had many cousins who will miss him. The family will receive friends at the Nelsen Funeral Home Reid Chapel, 412 S. Washington Highway, Ashland, Va., Tuesday, January 14, from 2 to 4 and 6 to 8 p.m. The funeral service will be held Wednesday, January 15, at 11 a.m. at Kings Chapel Presbyterian Church, 13346 W. Patrick Henry Road, Doswell, with interment in the Stanley Family Cemetery, Montpelier.

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