SMITHSON, EDWINA

SMITHSON, Edwina E., 83, of Richmond, passed away December 24, 2019. She was preceded in death by her parents, Edwin and Ruby A. Evenson; one brother, John Edwin Evenson; and husband, Wilbur L. Smithson. She is survived by her son, Wayne Lee Smithson; daughter, Holly S. Jones; grandsons, Tyler D. and Travis W. Jones; sister, Sandra E. Rutherford. She made lifelong friends during her working career at Travelers Insurance, Bon Secours and The Carpenter Center and was a multi-talented crafter. Her smile was contagious! The family will receive friends Wednesday, from 6 to 8 p.m. at the West Chapel of Bennett Funeral Home, 11020 W. Broad Street, where her service will be 2 p.m. Thursday. Interment to follow in Greenwood Memorial Gardens. In lieu of flowers, contributions may be made to a four-legged friend charity of your choice.

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