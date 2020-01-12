STANSBURY, Adelaide Bourne, 98, of Rockville, Virginia, went to be with her Lord on January 9, 2020. She was preceded in death by her husband, John Lawrence Stansbury Jr. "Jack"; her parents, Walter Lee and Maria Susan Irby Bourne; her four brothers, three sisters; and her grandson, John L. Stansbury IV "Lauren." She is survived by her devoted son and daughter, John L. Stansbury III "Pete" and Sandra Jones (Stuart Harris); six grandchildren, 15 great-grandchildren, three great-great-grandchildren and a multitude of extended family and friends. She was the matriarch of her family and was known as "Mema" to everyone she met. Adelaide was a lifelong member of Springfield Christian Church and an avid bingo player who was quick-witted with a kind heart. She will be missed by all who knew her. The family will receive friends Monday, from 2 to 4 and 6 to 8 p.m. at the West Chapel of the Bennett Funeral Home, 11020 W. Broad Street. Her funeral service will be held 10:30 a.m. Tuesday, at Springfield Christian Church, 18285 Vontay Rd., Rockville. Interment will follow in the church cemetery.

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