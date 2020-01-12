SUTHERLAND, Charles Ramon, of North Chesterfield, passed on January 10, 2020. He was preceded in death by Mary T. Dungee; survived by his two sisters, Shirley S. Lynde and Frances E. Sutherland. A gentle giant, who was nice to all. He proudly served in two different branches of the military. He will be missed by all who his kind soul touched.

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