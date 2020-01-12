TAYLOR, Norma Helen Pamplin, wife of the late William Leigh Taylor, died January 2, 2020. Born October 8, 1918, in Hamilton, Ontario, Canada, Norma was the daughter of Mae Roberts Pamplin and Stanley Charles Pamplin. Norma graduated from Farmville State Teachers College (presently Longwood University). Before moving to Richmond in 2007, Norma was an active member of The Episcopal Church of the Epiphany, Danville, Virginia, where she served many years as Director of Christian Education. An avid gardener, Norma was also a member of The Shakespeare Club and of The Wednesday Club. Norma is survived by her four children, Mary Leigh Taylor Shepard and her husband, Phillip Shepard, William Leigh Taylor Jr. and his husband, James Cowan, Charles MacLellan Taylor and his wife, Alice Clark, Martha Jefferson Taylor Raper and her husband, Mark Raper. Her grandchildren are Jennifer Shepard Pounders, Douglas Shepard, Alice Teresa Taylor, Joanna Leigh Taylor, Carter Raper Gottlieb, Stuart Raper Nuckols, Lucy Raper Karn. There are 13 great-grandchildren. There will be a memorial service and interment in the family graveyard at Monticello in the spring.

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