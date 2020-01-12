WATKINS, L. WAYNE

WATKINS, L. Wayne, 79, passed away Saturday, December 7, 2019, at his beloved home, Aberdeen in St. Stephens Church, Va. Memorial services will be held on Saturday, January 18, 2020, at 11 a.m. at St. Stephens Baptist Church, 251 The Trail, St. Stephens Church, Va. 23148. In lieu of flowers, contributions may be made to St. Stephens Baptist Church or Clan Leatherneck Society.

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To plant a tree in memory of L. WATKINS as a living tribute, please visit Tribute Store.

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