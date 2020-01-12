WHITAKER, SALLY

WHITAKER, Sally M., 76, of Chesterfield, passed away Wednesday, January 8, 2020. Sally worked for the Virginia State Police for seven years and was a member of Midlothian Baptist Church. She is survived by her husband, George Whitaker; daughter, June Millacci (John); grandchildren, John Millacci IV, Raquel Millacci, Bridget Millacci and Jeremiah Millacci; and many other family members. She was preceded in death by her son, George Daniel Whitaker. A memorial service will be held in Pittsburgh, Pa., at a later date. Guestbook at affinityfuneralservice.com.

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