WHITBY, NICHOLAS

WHITBY, Nicholas "Nick," of Henrico, passed away on Thursday, January 9, 2020. He was born on November 7, 1937, in London, England. He was preceded in death by his wife, Judith Whitby. He is survived by his two sons, Lawrence (Cynthia) and Christopher (Rebecca); six grandchildren and eight great-grandchildren. Nick received his undergraduate degree from the University of Michigan and his Master's from Cornell University. He served his country proudly as a U.S. Naval Officer and was later employed by the state of Virginia in Planning and Budget. Nick loved his family and had a particular fondness for cats. A memorial service will be held at Nelsen Funeral Home, 4650 S. Laburnum Ave., Richmond, Va. 23231, on Friday, January 17, at 3 p.m. In lieu of flowers, please consider a donation to Carlisle Baptist Church, (804) 222-4140, or your local SPCA.

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