WILLIAMS, Charles Ray Sr., passed away peacefully on January 7, 2020, at 7:12 p.m. He is survived by his loving wife, Deborah Brown Williams of North Chesterfield, Va.; two sisters, Cheryl Williams Rawley of Providence Forge, Va. and Jean Williams Lavelle of Lexington, North Carolina; one brother, Paul "Butch" Williams Jr. of Laudon, Tenn.; a son, Charles Ray Williams Jr. of Hopewell, Va.; a daughter, Jennifer Williams of Hopewell, Va.; a stepdaughter, Elayna Bedner of North Chesterfield, Va.; and three grandsons, Ayden, Jordan and Gabriel. He was an avid fisherman, hunter, outdoorsman, voracious reader, lover of nature, people and God. He was a loving husband, brother, Dad, Poppa and friend. The memorial services will be held at the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, 10660 Duryea Dr., N. Chesterfield, Va. 23235 at 11 a.m. on Thursday, January 16, 2020. Following the memorial service, we will travel to Virginia Veterans Cemetery at Amelia, 10300 Pridesville Rd., Amelia, Va. 23002, for a brief military service at 1 p.m. In lieu of flowers, please donate to charity of choice in Charles' memory and honor.

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