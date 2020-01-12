YOUNG, Calvin B. "Cy," 78, of Mechanicsville, passed away on Wednesday, January 8, 2020. He is survived by his wife, Barbara K. Young; also several children, grandchildren and many friends. Funeral services will be held 3 p.m. Tuesday, January 14, 2020, at the Mechanicsville Chapel of the Bennett Funeral Home, 8014 Lee Davis Rd., where the family will receive friends one hour prior.

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