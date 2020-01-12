ZINCONE, ROSE

ZINCONE, Rose Blake, 95, of Midlothian, Va., passed away peacefully on December 22, 2019. She was preceded in death by her husband of 68 years, Robert J. Zincone; and her sister, Christine W. Mayers. She is survived by several nieces and nephews. She was a gifted crafter, artist and jewelry maker. A Mass of the Resurrection will be held Saturday, January 18, 2020, at 11 a.m., where family will receive friends at 10 a.m. at Epiphany Catholic Church, 11000 Smoketree Drive, North Chesterfield, Va., 23236. In lieu of flowers, memorial contributions may be made to your favorite charity.

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To plant a tree in memory of ROSE ZINCONE as a living tribute, please visit Tribute Store.

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