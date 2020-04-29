Looking for good

amid pandemic pain

Editor, Times-Dispatch:

It has been reported that there is less crime, fewer emergency room visits due to accidents or injuries, and improving air quality in smog-choked cities here and abroad, all because of the impact of the coronavirus on our activities. This is good news. But to anyone who has suffered the loss of health or a loved one or a paycheck due to COVID-19, personal pain vetoes the celebration. It is hard to see beyond our own crisis. How can we find anything positive in the midst of difficult and overwhelming circumstances? We look for the good. Sometimes we have to look hard to find it, but it is there.

Lynette Loftus.

Chester.

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