Reader questions

scope of shutdown

Editor, Times-Dispatch:

It seems to me if we reopen the economy now, with deaths and new cases rising, we are saying it should never have been shut down in the first place. Nothing will have been accomplished except learning about masks, social distancing and proper hand-washing.

Maybe the initial orders to close businesses missed the mark. Why are Kroger and Walmart allowed to stay open by monitoring the number of customers inside whereas restaurants are not? It seems that small businesses are the ones most affected. Maybe we do not need to rush reopening but, instead, revise the rules that initiated the closures to begin with. It does not need to be all or nothing.

Jim Peace.

Henrico.

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