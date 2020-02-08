Chesterfield schools

need strong support

Editor, Times-Dispatch:

It is crucial that strong, well-funded schools are sustained in Chesterfield County. The near- and long-term economic strength of the county will depend greatly on maintaining and always improving the quality of strong, financially supported schools. Strong schools position our students to succeed. They also help boost economic development, business retention and home resales. It is what can separate Chesterfield County from other jurisdictions. Our kids and our community deserve the best we can provide.

Bob Innes.

Chester.

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