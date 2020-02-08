...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
VIRGINIA...
JAMES RIVER AT RICHMOND WESTHAM AFFECTING CHESTERFIELD...CITY OF
RICHMOND AND HENRICO COUNTIES
APPOMATTOX RIVER ABOVE FARMVILLE AFFECTING AMELIA...CUMBERLAND AND
PRINCE EDWARD COUNTIES
NOTTOWAY RIVER AT RAWLINGS AFFECTING BRUNSWICK AND DINWIDDIE
COUNTIES
NOTTOWAY RIVER NEAR STONY CREEK AFFECTING SUSSEX COUNTY
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
VIRGINIA...NORTH CAROLINA..
MEHERRIN RIVER AT LAWRENCEVILLE AFFECTING BRUNSWICK COUNTY
CASHIE RIVER NEAR WINDSOR AFFECTING BERTIE COUNTY
FOR THE LOWER ROANOKE BASIN...INCLUDING WINDSOR...MODERATE FLOODING
IS OCCURRING AND IS EXPECTED TO CONTINUE.FOR THE LOWER JAMES BASIN...
INCLUDING RICHMOND WESTHAM...MINOR FLOODING IS OCCURRING AND IS
EXPECTED TO CONTINUE.FOR THE APPOMATTOX BASIN...INCLUDING
FARMVILLE...MINOR FLOODING IS OCCURRING AND IS EXPECTED TO CONTINUE.
FOR THE CHOWAN BASIN...INCLUDING LAWRENCEVILLE...RAWLINGS...STONY
CREEK...MINOR FLOODING IS OCCURRING AND IS EXPECTED TO CONTINUE.
...THE FLOOD WARNING HAS BEEN EXTENDED UNTIL LATE SUNDAY NIGHT...THE
FLOOD WARNING CONTINUES FOR...
THE JAMES RIVER AT RICHMOND WESTHAM
* UNTIL LATE SUNDAY NIGHT...OR UNTIL THE WARNING IS CANCELLED.
* AT 09:30 AM SATURDAY THE STAGE WAS 12.2 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 12.0 FEET.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 13.5 FEET BY
MIDNIGHT. THE RIVER WILL FALL BELOW FLOOD STAGE
TOMORROW LATE EVENING.
* AT 13.0 FEET...APPROXIMATELY 20 ACRES OF LOWLAND FLOODED IN
VICINITY OF GAGE.
THIS RIVER LEVEL IS COMPARABLE TO A PREVIOUS CREST OF 13.5 FEET ON
DEC 12 2003.
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