Navy Hill assumptions

may be far from accurate

Editor, Times-Dispatch:

"The Death and Life of Great American Cities," by Jane Jacobs, is a brilliant analysis of how urban development can go right or disastrously wrong. Jacobs documents how for generations the false assumptions of developers and urban planners about livability, economic viability, diversity, circulation of the population and so on have become conventional "wisdom." Anyone with a gut instinct that the enormous Navy Hill development is misconceived and wrong for Richmond should read this wonderful book for ammunition in the argument.

James C. Kidd.

Farmville.

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