End school name rancor

by using number system

Editor, Times- Dispatch

I think I have a simple solution to the angst of naming public schools as well as their mascots.

Why not follow New York City’s example and number public schools PS 1, PS 2, etc.? For the school mascot, each school could have a contest or competition to choose an animal or bird of their choice.

Gene Mims.

South Prince George.

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