Once statues are removed,

rename street the Avenue

Editor, Times-Dispatch:

As a newcomer to Richmond — having lived here only about 50 years — I am happy to live near Monument Avenue and am proud to know that the removal of the anachronistic statues might lead to a better time for all of us when  “justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream,” as the Rev. Martin Luther King Jr. said during his speech at the Lincoln Memorial in 1963 during the March on Washington.

Let’s get those fountains going and call the street the Avenue now that the Boulevard has a new name.

Marilyn L. Spiro.

Richmond.

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