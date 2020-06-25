Lohmann's columns offer

respite from bad news

Editor, Times-Dispatch:

During these challenging times when we are inundated with the bad news of police brutality, wanton destruction of public and private property, the probable reboot of COVID-19 and the continuing rise of the staggering COVID-19 death toll, I am grateful for Bill Lohmann's frequent columns. His calm, positive tone and uplifting human interest pieces are a refreshing respite from the plethora of bad news. Thank you, Bill.

William vonSeldeneck.

Staunton.

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