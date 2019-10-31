Fan happy to see story

on Nats’ win

Editor, Times-Dispatch:

Cheers to the Richmond Times-Dispatch for getting the Nationals’ World Series championship headline and article printed the next day.

I know that was a big effort, and it is appreciated.

Eileen Ford.

Columbia.

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