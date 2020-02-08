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Weather Alert
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN VIRGINIA... JAMES RIVER AT RICHMOND WESTHAM AFFECTING CHESTERFIELD...CITY OF RICHMOND AND HENRICO COUNTIES APPOMATTOX RIVER ABOVE FARMVILLE AFFECTING AMELIA...CUMBERLAND AND PRINCE EDWARD COUNTIES NOTTOWAY RIVER AT RAWLINGS AFFECTING BRUNSWICK AND DINWIDDIE COUNTIES NOTTOWAY RIVER NEAR STONY CREEK AFFECTING SUSSEX COUNTY ...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN VIRGINIA...NORTH CAROLINA.. MEHERRIN RIVER AT LAWRENCEVILLE AFFECTING BRUNSWICK COUNTY CASHIE RIVER NEAR WINDSOR AFFECTING BERTIE COUNTY FOR THE LOWER ROANOKE BASIN...INCLUDING WINDSOR...MODERATE FLOODING IS OCCURRING AND IS EXPECTED TO CONTINUE.FOR THE LOWER JAMES BASIN... INCLUDING RICHMOND WESTHAM...MINOR FLOODING IS OCCURRING AND IS EXPECTED TO CONTINUE.FOR THE APPOMATTOX BASIN...INCLUDING FARMVILLE...MINOR FLOODING IS OCCURRING AND IS EXPECTED TO CONTINUE. FOR THE CHOWAN BASIN...INCLUDING LAWRENCEVILLE...RAWLINGS...STONY CREEK...MINOR FLOODING IS OCCURRING AND IS EXPECTED TO CONTINUE. ...THE FLOOD WARNING HAS BEEN EXTENDED UNTIL LATE SUNDAY NIGHT...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR... THE JAMES RIVER AT RICHMOND WESTHAM * UNTIL LATE SUNDAY NIGHT...OR UNTIL THE WARNING IS CANCELLED. * AT 09:30 AM SATURDAY THE STAGE WAS 12.2 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * FLOOD STAGE IS 12.0 FEET. * FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 13.5 FEET BY MIDNIGHT. THE RIVER WILL FALL BELOW FLOOD STAGE TOMORROW LATE EVENING. * AT 13.0 FEET...APPROXIMATELY 20 ACRES OF LOWLAND FLOODED IN VICINITY OF GAGE. THIS RIVER LEVEL IS COMPARABLE TO A PREVIOUS CREST OF 13.5 FEET ON DEC 12 2003. &&
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...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN WAKEFIELD VA HAS ISSUED A FLOOD WARNING FOR THE FOLLOWING RIVERS IN VIRGINIA... JAMES RIVER AT RICHMOND LOCKS AFFECTING CITY OF RICHMOND AND HENRICO COUNTIES FOR THE LOWER JAMES BASIN...INCLUDING RICHMOND LOCKS...MINOR FLOODING IS OCCURRING AND IS EXPECTED TO CONTINUE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... PLEASE USE EXTREME CAUTION IF VENTURING NEAR RIVERBANKS. MOVE TO HIGHER GROUND IMMEDIATELY SHOULD RISING WATER THREATEN YOUR SAFETY. GRAPHICAL FORECAST INFORMATION IS AVAILABLE ON THE INTERNET AT WWW.WEATHER.GOV/AKQ. CLICK ON THE RIVERS AND LAKES ICON BENEATH THE POINT AND CLICK FORECAST MAP. STAY TUNED TO NOAA WEATHER RADIO FOR FURTHER UPDATES... && THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN WAKEFIELD VA HAS ISSUED A * FLOOD WARNING FOR THE JAMES RIVER AT RICHMOND LOCKS. * FROM LATE TONIGHT TO SUNDAY AFTERNOON...OR UNTIL THE WARNING IS CANCELLED. * AT 03:54 PM SATURDAY THE STAGE WAS 7.3 FEET. * MINOR FLOODING IS FORECAST. * FLOOD STAGE IS 8.0 FEET. * AT 8.0 FEET...MINOR FLOODING BEGINS. THIS RIVER LEVEL IS COMPARABLE TO A PREVIOUS CREST OF 8.5 FEET ON APR 18 2007. &&
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