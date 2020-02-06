Quote of the day

“I’ve seen them all. In college, I felt like Chase [Young] was the most productive of the three, and he has a chance to possibly be the best. That doesn’t take anything away from [Joey and Nick Bosa]. That just tells you how good he can be.” — Redskins wide receiver Terry McLaurin (above), comparing NFL draft prospect Chase Young to current NFL stars Joey and Nick Bosa, all of whom McLaurin played with at Ohio State. The Redskins hold the No. 2 pick in April’s draft.

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