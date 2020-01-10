kAm#:49>@?5’D q=2<6 uC2?4:D FD65 D:I H@C5D :? C6G62=:?8 E96 F?4@>A=:42E65 82>6 A=2? 7@C $2EFC52J’D G:D:E 7C@> $2:?E {@F:D] “$9@E 8@6D FA[ 7:?5 2 3@5J[” D2:5 uC2?4:D]k^Am
kAm%9:D 3=@4<\@FE >2?52E6 :D =2C86=J 2 C6DA@?D6 E@ H92E 92AA6?65 E96 =2DE E:>6 &# >6E ${&] x? E96 D64@?5 C@F?5 @7 E96 a_`h p\`_ E@FC?2>6?E 2E }6H *@C<’D q2C4=2JD r6?E6C[ E96 q:==:<6?D H@? f`\eg 3J @G6CH96=>:?8 #:49>@?5 @? E96 8=2DD ca\a_] ${&’D 49:67 3@2C5 AC24E:E:@?6C :? E92E 82>6[ w2D29? uC6?49[ :D 324<]k^Am
kAm“q:8[ A9JD:42=[ DEC@?8 8FJ] v6ED C63@F?5D] %@F89[” #:49>@?5 7@CH2C5 }2E92? r2J@ D2:5 @7 uC6?49[ 2 e\7@@E\f[ acd\A@F?5 =67EJ]k^Am
kAmuC6?49 AF?:D965 &# H:E9 aa A@:?ED @? ``\@7\`e D9@@E:?8[ 2?5 925 `a C63@F?5D] u:G6 42>6 27E6C q:==:<6?D’ >:DD6D[ 2?5 $2:?E {@F:D D4@C65 `d D64@?5\492?46 A@:?ED] x? E96 D64@?5 92=7[ #:49>@?5 H2D @FEC63@F?565 af\e[ H9:49 6IA=2:?D 9@H &#’D ``\A@:?E =625 DE2CE65 725:?8 H:E9 `fidc C6>2:?:?8]k^Am
kAm“x E9@F89E :? E96 D64@?5 92=7[ E96J ;FDE C62==J 8@E E96 32== @? E96 324<3@2C5 2?5 ;FDE EC:65 E@ 8@ 86E :E[” D2:5 $A:56CD 4@249 r9C:D |@@?6J[ H9@D6 E62> 2==@H65 c_ A@:?ED :? E96 =2?6D]k^Am
kAm${& W`b\b[ a\` p\`_X 3C:?8D E@ #:49>@?5 W`a\b[ a\_ p\`_X E96 5:DE:?4E:@? @7 92G:?8 EH@ A=2J6CD 2G6C28:?8 5@F3=6\5@F3=6Di uC6?49 W`b]b AA8[ `_]b CA8X 2?5 e\b y@C52? v@@5H:? W`d]c AA8[ `_]e CA8X] %96 q:==:<6?D @FEC63@F?5 @AA@?6?ED 3J 2? 2G6C286 @7 d]e 3@2C5D W}@] db ?2E:@?2==JX 2?5 8C23 `c @776?D:G6 C63@F?5D A6C 82>6 W}@] h ?2E:@?2==JX]k^Am
kAm“%96J 5@?’E ;FDE C63@F?5 282:?DE FD] %96J C63@F?5 282:?DE 6G6CJ3@5J[” D2:5 |@@?6J] “%96J’C6 8@:?8 E@ 86E D@>6 @776?D:G6 C63@F?5D 2?5 D@ H6 ?665 E@ >2<6 DFC6 E92E E96 E9:?8D H6 5@ H6==[ H6 k6>mC62==Jk^6>m 5@ H6==[ >@DE :>A@CE2?E=J >@G:?8 E96 32==[ 86EE:?8 8@@5 D9@ED[ 86EE:?8 8FJD :? 8@@5 A@D:E:@?D E@ 36 23=6 E@ >2<6 D9@ED]”k^Am
kAm%96 $A:56CD 92G6 2 4@FA=6 @7 25G2?E286Di E96:C =68D D9@F=5 36 7C6D9 4@>:?8 @77 2 D:I\52J 3C62< 36EH66? 82>6D[ 2?5 E96J C646?E=J 6DE23=:D965 E96J 42? 362E @?6 @7 E96 p\`_’D >@DE A9JD:42= E62>D[ #9@56 xD=2?5] ~? $F?52J[ &# H@? eh\e` 2E &#x] #:49>@?5 82G6 FA `b @776?D:G6 C63@F?5D 2?5 be A@:?ED :? E96 =2?6D[ 3FE >256 6:89E bD 2?5 =:>:E65 E96 #2>D E@ bc]gT D9@@E:?8 2?5 7@FC bD]k^Am
kAm“(6 E2=<65 23@FE W367@C6X E96 #9@56 xD=2?5 82>6 E92E H6 ?665 E@ 36 E@F89 6?@F89 D@ E92E E96 32D<6E32== A2CED @7 @FC 82>6 4@F=5 D9@H FA[ E92E E96 D<:== 4@F=5 D9@H FA[” D2:5 |@@?6J] “qFE J@F 92G6 E@ 36 E@F89 :? E96 7:CDE A=246] x E9@F89E H6 C62==J 5:5 2 8@@5 ;@3 @7 E92E 2E #9@56 xD=2?5] %9:D H:== 36 E96 D2>6 E9:?8]”k^Am
kAmx7 :E’D E:89E =2E6 2?5 7C66 E9C@HD 364@>6 82>6\564:56CD[ DE2E:DE:4D DF886DE #:49>@?5 :D :? 8@@5 D92A6] %96 $A:56CD >2<6 g_T WE9:C5 ?2E:@?2==JX] %96 q:==:<6?D 9:E dfT W}@] bch 2>@?8 bd_ s:G:D:@? x E62>DX] %96 @FE4@>6 >2J 36 >62?:?87F= 4@>6 |2C49[ H96? E96 }rpp 7:6=5 :D 56E6C>:?65[ E9@F89 |@@?6J 5@H?A=2J65 E96 :>A@CE2?46 @7 2 y2?] `` C6DF=E]k^Am
kAm“p== @7 E96 DA64F=2E:@?[ 2?5 E2=<[ 2?5 A@DED62D@? WAC@;64E:@?DX 2?5 E92E <:?5 @7 DEF77[ J6D[ E92E’D E@@ 62C=J[” 96 D2:5] “qFE :? E6C>D @7 ECJ:?8 E@ 36 2 C62==J 8@@5 E62> 2?5 92G6 2 492?46 E@ 9@DE 2 C62==J 8@@5 E62> @? J@FC 9@>6 4@FCE[ E96? E92E :D C62==J D:8?:7:42?E]”k^Am
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Please keep it clean, turn off CAPS LOCK and don't threaten anyone. Be truthful, nice and proactive. Comments cannot be edited or deleted once posted. To flag a comment to the page administrator, click “report” next to that comment.