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Saint Louis junior forward Hasahn French scored 22 and had 12 rebounds when the Billikens eliminated Richmond from the 2019 A-10 tournament.

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 THE ASSOCIATED PRESS

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