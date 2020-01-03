kAm#:49>@?5 8F2C5 y24@3 v:=J2C5 H2D :?7@C>65 5FC:?8 2 (65?6D52J D6DD:@? H:E9 >65:2 E92E E96J @7E6? 5@?’E D66 9:D DA64:2=EJ[ DE62=D @? :?3@F?5D A2DD6D 27E6C 32D<6ED] %96D6 v:=J2C5 DH:A6D @44FC H96? HC:E6CD 2?5 3C@2542DE6CD 2C6 =@@<:?8 5@H?[ ?@E:?8 H9@ D4@C65[ 2?5 H96?]k^Am
kAmv:=J2C5 D>:=65] “x 2A@=@8:K6[” 96 D2:5]k^Am
kAmpAA2C6?E=J[ >65:2 2C6?’E 2=@?6 :? >:DD:?8 D@>6 @7 v:=J2C5’D >@DE C@FD:?8 E9:6G6CJ] !@DD6DD:@? 492?86D 7@C H9:49 v:=J2C5 :D C6DA@?D:3=6 42? @44FC D@ F?6IA64E65=J 2?5 C2A:5=J E92E “*@F 92G6 E@ CF? :E 324< @? E96 E2A6 E@ D66 :E[Q D2:5 $A:56CD 4@249 r9C:D |@@?6J]k^Am
kAmsFC:?8 #:49>@?5’D gc\da H:? @G6C G:D:E:?8 $2:?E y@D6A9’D %9FCD52J[ v:=J2C5 4@==64E65 EH@ DE62=D[ >@G:?8 9:> 4=@D6C E@ E96 $A:56CD’ 42C66C C64@C5] v:=J2C5[ 2 ;F?:@C[ ?665D E9C66 E@ A2DD vC68 q64<H:E9[ H9@ >256 aaf @7 E96> `hgb\ge]k^Am
kAm“#:49>@?5 A=2J:?8 32D<6E32== 7@C @G6C `__ J62CD[ E@ 92G6 2?J D49@@= C64@C5[ =6E 2=@?6 2D 2 ;F?:@C[ :E’D 92C5 E@ 6G6? 72E9@>[” D2:5 |@@?6J]k^Am
kAm|@@?6J C642==65 E96 52J 96 H2E4965 E96 d\7@@E\h v:=J2C5 A=2J 2 82>6 7@C 9:D 9:89 D49@@= :? z2?D2D r:EJi `` DE62=D]k^Am
kAm“'6CJ :?DE:?4E:G6] w6 A=2JD 29625 @7 E96 82>6[” q64<H:E9[ :? 9:D `dE9 D62D@? 2D E96 2?2=JDE @? #:49>@?5 C25:@ 3C@2542DED[ D2:5 @7 v:=J2C5] “|6?E2==J[ 96’D @?6 DE6A – @C 6G6? EH@ DE6AD – 29625 @7 @E96C A=2J6CD @FE E96C6]”k^Am
kAmx" E:>6D EH@ 5:DE:?8F:D96D v:=J2C5] u:CDE[ x??2E6 "F:4<?6DD] w:D 23:=:EJ E@ DH:7E=J >@G6 7C@> !@:?E p E@ !@:?E q[ 4@>A=6>6?E65 3J 92?5 DA665[ 7@C> E96 7@F?52E:@? @7 9:D DE62= A24<286] %96?[ 255 x?E6==:86?46 "F@E:6?E[ @7 E96 9@@AD G2C:6EJ]k^Am
kAmv:=J2C5 ?@E:46D 9@H @AA@?6?ED’ A=2JD 56G6=@A 2?5 H9@ EJA:42==J =@@<D E@ A2DD[ C2E96C E92? D9@@E @C 5C:33=6]k^Am
kAm“x 2=H2JD 766= =:<6 x’> AC6EEJ >F49 E96 D>2CE6DE A=2J6C @? E96 4@FCE 2E 2== E:>6D] p?5 D@ x <:?5 @7 ;FDE DE2CE E@ 2?E:4:A2E6] x 92G6 2 766= 7@C :E[” D2:5 v:=J2C5] “%96J CF? A=2JD >F=E:A=6 E:>6D] $@ J@F DE2CE E@ D66 H96C6 J@F 42? E2<6 J@FC 492?46D 96C6 2?5 E96C6]”k^Am
kAm~?6 H@F=5 AC6DF>6 E92E v:=J2C5’D C6AFE2E:@? H@C<D 282:?DE 9:> 3642FD6 @AA@?6?ED 2C6 G6CJ 2H2C6 H96? :D :? E96 G:4:?:EJ] v:=J2C5 D66D E9:D 2D 2? 6586]k^Am
kAm“x 766= =:<6 E62>D 92G6 DE2CE65 E@ F?56CDE2?5 E92E x ECJ E@ DE62= E96 32== 2 =@E[ D@ x E9:?< E92E >2<6D E96> 6G6? 2 =:EE=6 >@C6 ?6CG@FD[ 2?5 x ECJ E@ E2<6 25G2?E286 @7 :E[” 96 D2:5]k^Am
kAm%96 p\`_’D >@DE 6?E6CE2:?:?8[ G6CE:42==J\492==6?865 8F2C5D H:== 8@ 2E :E $F?52J 27E6C?@@? H96? &# W``\bX G:D:ED #9@56 xD=2?5 Wg\cX] v:=J2C5 W`d]` AA8[ d]h 2A8[ b]c DA8X >66ED d\`_ ;F?:@C u2EED #FDD6== Wa_]b AA8[ d]g 2A8[ b]b DA8X] (:E9 2 76H >@C6 DE62=D[ :E 4@F=5 36 2 9:DE@C:4 52J 7@C v:=J2C5]k^Am
kAm“x’> DFC6 =@@<:?8 324< @? :E :? 2 4@FA=6 @7 J62CD[ @C H96?6G6C x 564:56 E@ =@@< 324< @? :E[ x’== 36 C62==J :>AC6DD65[” 96 D2:5] “qFE C:89E ?@H[ x’> ;FDE C62==J H@CC:65 23@FE H:??:?8 82>6D]”k^Am
kAm#9@56 xD=2?5 H:== =:<6=J 36 :? 2 76:DEJ >@@5 27E6C %9FCD52J’D gd\fd =@DD 2E qC@H? We\eX] !C:@C E@ E92E DFCAC:D:?8 C6DF=E[ E96 #2>D 925 =@DE @?=J 2E |2CJ=2?5[ E@ {$& W?6FEC2= D:E6X[ 2?5 2E (6DE ':C8:?:2]k^Am
kAmp %9FCD52J ?:89E\E@\$F?52J 27E6C?@@? EFC?2C@F?5 492==6?86D 2== E62>D[ 3FE #:49>@?5[ H:E9 7@FC ;F?:@C DE2CE6CD[ D66>D 36EE6C 6BF:AA65 E@ 562= H:E9 :E E92? >@DE]k^Am
kAm“(6 766= =:<6 E96 9:44FAD J@F 92G6 H:E9 2 J@F?86C E62> E92E 4@F=5 D9@H FA 2E 2?J E:>6[ E96C6 2C6 ;FDE 86?6C2==J =6DD @7 E9@D6 H96? J@F 92G6 2 >@C6 6IA6C:6?465 E62>[” D2:5 |@@?6J]k^Am
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Please keep it clean, turn off CAPS LOCK and don't threaten anyone. Be truthful, nice and proactive. Comments cannot be edited or deleted once posted. To flag a comment to the page administrator, click “report” next to that comment.