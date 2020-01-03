20200104_SPO_URBBp01

Richmond's Jacob Gilyard knocked the ball away from VCU's Marcus Evans in a game last season, one of Gilyard's 225 career steals.

 DEAN HOFFMEYER/TIMES-DISPATCH

Enter your email address and submit to receive RTD Sports emails each weekday morning

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

joconnor@timesdispatch.com

(804) 649-6233

@RTDjohnoconnor

Tags

Load comments

You must be a digital subscriber to view this article.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription