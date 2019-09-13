Virgina Tech Boston College Football

Virginia Tech head coach Justin Fuente talks to his team during the second half of an NCAA college football game against Boston College in Boston, Saturday, Aug. 31, 2019.

 The Associated Press

mbarber@timesdispatch.com

@RTD_MikeBarber

Tags

Recommended for you

Commenting is limited to Times-Dispatch subscribers. To sign up, click here.
If you’re already a subscriber and need to activate your access or log in, click here.

Load comments

You must be a digital subscriber to view this article.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription