Version 2

Highland Springs juniors Kaila Corprew and Madison Cunningham saw Freeman sophomore Chloe Ellen struggling to make it to the finish of a cross-country race, and gave her an assist.

 Paige Berry
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Madison Cunningham
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Kaila Corpew

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awood@timesdispatch.com

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