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Dinwiddie’s Robert Barlow (left) has the ball stripped away by Hopewell’s Jacen Fowlkes during a first-half kickoff return Friday.

 JOE MAHONEY/Times-dispatch
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Dinwiddie QB Brenton Hilton heads to the end zone ahead of Hopewell defenders at Hopewell HS on Friday, Oct, 18, 2019.
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Dinwiddie's Robert Barlow at Hopewell HS on Friday, Oct, 18, 2019.

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