Eric Kolenich

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Sports reporter

Eric Kolenich writes sports stories for the Richmond Times-Dispatch, focusing on local athletes and teams. He graduated from the University of Virginia in 2008 with a BA in English and joined the paper in 2009. (804) 649-6109

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