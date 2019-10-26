World Series Astros Nationals Baseball

Washington Nationals relief pitcher Fernando Rodney reacts as he leaves the game during the seventh inning of Game 4 of the baseball World Series against the Houston Astros Saturday, Oct. 26, 2019, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

 Alex Brandon

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