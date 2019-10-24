20190818_SPO_SQUI_JM02

Ryan Zimmerman watches the path of his foul popout nearthe backstop during first inning on Saturday, August 17, 2019 at The Diamond in Richmond,Virginia
BBN-NATIONALS-COMMENT2

Washington Senators manager Bucky Harris in 1924.

Enter your email address and submit to receive RTD Sports emails each weekday morning

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Staff photographer Mark Gormus contributed to this report.

mphillips@timesdispatch.com

(804) 649-6546

@michaelpRTD

Tags

Load comments

You must be a digital subscriber to view this article.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription