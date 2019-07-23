kAmp J62C 28@[ 2 8C@FA @7 v6@C86 |2D@? 2=F>?: 5:D4FDD65 AFEE:?8 2 E62> :? %96 q2D<6E32== %@FC?2>6?E] qFE E96J ?6G6C 7F==J 4@>>:EE65 E@ E96 :562[ 2?5 :E 5:5?’E >2E6C:2=:K6]k^Am
kAmx? E96 :?E6C:>[ 2 4@FA=6 @7 7@C>6C !2EC:@ED A=2J65 @? @E96C %q% E62>D] |:<6 |@CC:D@? 2?5 qCJ@? p==6? H6C6 A2CE @7 2 {@F:D:2?2 &?:E65 DBF25 E92E C624965 E96 $FA6C `e =2DE J62C] #J2? !62CD@? 4@>A6E65 H:E9 %62> u2?4J]k^Am
kAm%9:D J62C[ |@CC:D@? DF886DE65 E96J 2== 4@>>:E E@ 7@C>:?8 E92E v6@C86 |2D@? 2=F>?: E62>[ ;@:?:?8 @E96C 2=F>?: DBF25D DF49 2D #2> }2E:@? W'r&X 2?5 $6G6? r:EJ #@J2=EJ W~=5 s@>:?:@?X]k^Am
kAm“p?5 H6 H6C6 2== :?[” D2:5 u@=2C:? r2>A36==[ 2?@E96C 7@C>6C v6@C86 |2D@? DE2?5@FE]k^Am
kAm$@ vC66? |249:?6 H2D 3@C?] r@>A@D65 @7 >@DE=J 7@C>6C v6@C86 |2D@? A=2J6CD[ E96 DBF25 H:== >2<6 :ED 563FE 2D A2CE @7 %q%’D #:49>@?5 #68:@?2= @? uC:52J 2E eic_ A]>] 2E E96 $:686= r6?E6C 282:?DE #:49>@?5 2=F>?: E62> %96 (63]k^Am
kAmp>@?8 E96 !2EC:@E 2=F>?: @? vC66? |249:?6 2C6 E9C66 >6>36CD @7 v6@C86 |2D@?’D a__d\_e u:?2= u@FC E62>i r2>A36==[ (:== %9@>2D 2?5 {2>2C qFE=6C[ H9@ :D E96 E62>’D 4@249]k^Am
kAm“|2D@? :D =:<6 2 72>:=J] tDA64:2==J E96 8FJD E92E A=2J65 F?56C 4@249 ,y:> {2CC2?282.[” qFE=6C D2:5] “tG6CJ DF>>6C :E D66>65 =:<6 H6 42>6 324<[ 9F?8 @FE] $@[ 2=H2JD 366? 2 72? @7 |:<6[ 6G6? E9@F89 x ?6G6C 925 2 492?46 E@ A=2J H:E9 9:> @? E96 4@FCE]k^Am
kAm“$@ H96? E96J 2D<65 >6[ :E H2D AC6EEJ >F49 2 ?@\3C2:?6C]”k^Am
kAmvC66? |249:?6 :D D66565 E9:C5 :? E96 #:49>@?5 #68:@?2=[ 369:?5 }@] ` ~G6CD62D t=:E6[ E96 %q%’D 7@FC\E:>6 5676?5:?8 492>A:@?[ 2?5 }@] a #2> }2E:@?]k^Am
kAmy@:?:?8 r2>A6==[ %9@>2D[ qFE=6C[ |@CC:D@?[ p==6? 2?5 !62CD@? 2C6 @E96C 2=F>?: :? tC:< r@A6D[ xD2:29 %2E6 2?5 qCJ46 {6H:D W2DD:DE2?E 4@249X[ 2D H6== 2D pFDE:? uC66>2?[ H9@ A=2J65 2E v6@C86E@H?[ 2?5 !9:= $4CF33[ H9@ A=2J65 2E r2C=6E@? &?:G6CD:EJ :? r2?252]k^Am
kAmt249 @7 vC66? |249:?6’D A=2J6CD 92G6 A=2J65 AC@76DD:@?2==J :? G2C:@FD =628F6D] qFE=6C D2:5 E96J’C6 9:89 x" 8FJD 2?5 F?D6=7:D9[ H9:49 H6C6 ?646DD2CJ BF2=:E:6D E@ A=2J 7@C {2CC2?282[ H9@ 4@24965 2E v6@C86 |2D@? 7C@> `hhf\a_`` 2?5 :D ?@H 2E |:2>:]k^Am
kAm“x =:<6 E96 E62> H6 92G6[” qFE=6C D2:5] “%96 >@DE :>A@CE2?E E9:?8 :D E96 8FJD <?@H 6249 @E96C[ D@ E96J’C6 H:==:?8 E@ A=2J 2D 2 F?:E] $@ x’> 6I4:E65 23@FE :E]”k^Am
kAm~G6C E96 J62CD[ E96 u:?2= u@FC E62>>2E6D :?4=F5:?8 qFE=6C[ r2>A36== 2?5 %9@>2D 92G6 <6AE :? 4=@D6 4@?E24E] %96J 92G6 2? 24E:G6 8C@FA 492E]k^Am
kAmu@C %q%[ E9@F89[ qFE=6C H:== D9:7E 7C@> E62>>2E6 E@ 4@249] xE’D 2 C@=6 E92E D66>D J62CD :? E96 >2<:?8] qFE=6C D2:5 {2CC2?282 2=H2JD FD65 E@ 42== 9:> “r@249 qFE=6C” :? AC24E:46]k^Am
kAm“w6 ?6G6C 42==65 >6 {2>2C[ :E H2D 2=H2JD r@249 qFE=6C[” qFE=6C D2:5] “x 8F6DD 96 D2H :E :? >6 367@C6 x D2H :E :? >JD6=7]”k^Am
kAmqFE=6C =2E6C 82G6 4@249:?8 2 D9@E 2?5 7@F?5 :E 255:4E:?8] w6’D 366? 5@:?8 :E 7@C D6G6C2= J62CD 2?5 :D ?@H 2? 2DD:DE2?E 3@JD 32D<6E32== 4@249 2E !2F= 'x :? u2:C72I 2?5 2 4@249 H:E9 E96 pp& AC@8C2> %62> %2<6@G6C 2E E96 `e& =6G6=]k^Am
kAm“{2>2C’D 5@:?8 2 8C62E ;@3 4@249:?8 9:D 9:89 D49@@= E62> C:89E ?@H[” r2>A36== D2:5] “$@ 96 <?@HD 9@H E@ 86E 8FJD @? 3@2C5 2?5 A=2J:?8 E@86E96C] $@[ E92E’D H9J H6 49@D6 9:> 2D @FC 4@249]”k^Am
kAm|6>36CD @7 vC66? |249:?6 A=2??65 E@ >66E 7@C AC24E:46D E9:D H66<[ qFE=6C D2:5[ E@ 7:?6 EF?6 E9:?8D 7@C E96 H66<6?5]k^Am
kAm%96? uC:52J H:== 36 8@ E:>6[ 2D qFE=6C[ r2>A36==[ |@CC:D@? 2?5 r@] 7:?2==J 86E E96:C 492?46 E@ C6AC6D6?E v6@C86 |2D@? :? %q% 2?5 ECJ E@ >2<6 2 CF? E@H2C5 E96 Sa >:==:@? AC:K6]k^Am
kAm“xE’D D@>6E9:?8 E92E J:6=5D >6>@C:6D[” qFE=6C D2:5] “(96E96C H6 H:? @C ?@E[ :E’D ;FDE D@>6E9:?8 E92E J@F’== 2=H2JD 36 23=6 E@ 9@=5 @? E@]”k^Am
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Please keep it clean, turn off CAPS LOCK and don't threaten anyone. Be truthful, nice and proactive. Comments cannot be edited or deleted once posted. To flag a comment to the page administrator, click “report” next to that comment.