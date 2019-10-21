Woody Austin and one that got away (copy)

Woody Austin lines up a putt that got away on the 18th hole during the final round of the Dominion Energy Charity Classic Monday. Austin three-putted the last two holes and went from a chance to finish tied for second to a tie for fourth. 

 DANIEL SANGJIB MIN/TIMES-DISPATCH

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