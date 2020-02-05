VIRGINIA’S SIGNING CLASS

Player Position Height Weight

Su Agunloye Defensive lineman 6-6 240

Ira Armstead Quarterback 6-3 200

Sam Brady Linebacker 6-3 200

Jahmeer Carter Defensive line 6-2 300

Lavel Davis Wide receiver 6-7 205

Elijah Gaines Defensive back 6-2 185

Andrew Gentry Offensive lineman 6-7 300

Dave Herard Defensive back 6-0 170

Jonathan Horton Linebacker 6-4 215

Donovan Johnson Defensive back 6-2 180

Jestus Johnson III Offensive line 6-3 330

Nusi Malani Defensive line 6-6 250

Joshua Rawlings Tight end 6-5 245

Demick Starling Wide receiver 6-0 170

Brandon Williams Linebacker 6-2 200

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