...FLOOD WATCH IN EFFECT FROM THURSDAY AFTERNOON THROUGH FRIDAY
MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN WAKEFIELD HAS ISSUED A
* FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF CENTRAL VIRGINIA, EAST CENTRAL
VIRGINIA, EASTERN VIRGINIA, NORTH CENTRAL VIRGINIA, SOUTH
CENTRAL VIRGINIA, AND SOUTHEAST VIRGINIA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN CENTRAL VIRGINIA, AMELIA, CUMBERLAND,
EASTERN CHESTERFIELD (INCLUDING COL. HEIGHTS), EASTERN
HANOVER, EASTERN HENRICO, EASTERN LOUISA, FLUVANNA, GOOCHLAND,
POWHATAN, PRINCE EDWARD, WESTERN CHESTERFIELD, WESTERN
HANOVER, WESTERN HENRICO (INCLUDING THE CITY OF RICHMOND), AND
WESTERN LOUISA. IN EAST CENTRAL VIRGINIA, CHARLES CITY,
EASTERN ESSEX, EASTERN KING WILLIAM, EASTERN KING AND QUEEN,
NEW KENT, RICHMOND, WESTERN ESSEX, WESTERN KING WILLIAM,
WESTERN KING AND QUEEN, AND WESTMORELAND. IN EASTERN VIRGINIA,
LANCASTER, MATHEWS, MIDDLESEX, AND NORTHUMBERLAND. IN NORTH
CENTRAL VIRGINIA, CAROLINE. IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA,
BRUNSWICK, DINWIDDIE, LUNENBURG, MECKLENBURG, NOTTOWAY, AND
PRINCE GEORGE. IN SOUTHEAST VIRGINIA, GLOUCESTER, GREENSVILLE,
JAMES CITY, SURRY, AND SUSSEX.
* FROM THURSDAY AFTERNOON THROUGH FRIDAY MORNING
* AN EXTENDED PERIOD OF RAINFALL WITH MODERATE TO HIGH RAINFALL
RATES IS EXPECTED THURSDAY AFTERNOON INTO EARLY FRIDAY MORNING
AND WILL LEAD TO CONDITIONS FAVORABLE FOR FLOODING. RAINFALL
TOTALS ARE EXPECTED TO AVERAGE 2.5 TO 3.5 INCHES THROUGH FRIDAY
MORNING, WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE.
* RAPID RISES ON RIVERS AND CREEKS ARE LIKELY, ALONG WITH FLOODING
IN LOW LYING AND POOR DRAINAGE AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
&&
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Please keep it clean, turn off CAPS LOCK and don't threaten anyone. Be truthful, nice and proactive. Comments cannot be edited or deleted once posted. To flag a comment to the page administrator, click “report” next to that comment.