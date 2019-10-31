Stat of the day

TORNADO WATCH 687 REMAINS VALID UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING FOR
THE FOLLOWING AREAS
IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
IN NORTHEAST NORTH CAROLINA
NORTHAMPTON
IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 33 COUNTIES
IN CENTRAL VIRGINIA
AMELIA CHESTERFIELD
CITY OF COLONIAL HEIGHTS CITY OF RICHMOND
CUMBERLAND FLUVANNA GOOCHLAND
HANOVER HENRICO LOUISA
POWHATAN PRINCE EDWARD
IN EAST CENTRAL VIRGINIA
CHARLES CITY ESSEX KING WILLIAM
KING AND QUEEN NEW KENT RICHMOND
WESTMORELAND
IN NORTH CENTRAL VIRGINIA
CAROLINE
IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA
BRUNSWICK CITY OF PETERSBURG DINWIDDIE
LUNENBURG MECKLENBURG NOTTOWAY
PRINCE GEORGE
IN SOUTHEAST VIRGINIA
CITY OF EMPORIA GREENSVILLE JAMES CITY
SOUTHAMPTON SURRY SUSSEX
THIS INCLUDES THE CITIES OF AMELIA COURTHOUSE, ANGOLA, ANTE,
BACONS CASTLE, BARHAM, BARNETTS, BEACH, BON AIR, BOOTH FORK,
BOTTOMS BRIDGE, BOYKINS, BRAYS FORK, BROWNS CORNER, BRUNSWICK,
BRYANTOWN, BUFFORD CROSSROADS, BURRUSS CORNER, BUSCH GARDENS,
CARET, CEDAR FORK, CENTER CROSS, CENTERVILLE, CHAMPLAIN,
CHASE CITY, CHESTER, CHESTERFIELD, CHIPPOKES STATE PARK,
CHRISTENSONS CORNER, CHULA, CLANCIE, CLARESVILLE, CLARKSVILLE,
COLONIAL BEACH, COLONIAL HEIGHTS, CORBIN, COURTLAND,
COWIE CORNER, CREWE, CROAKER, DAWN, DENARO, DRAGONVILLE,
DUNBROOKE, DUNNSVILLE, DURAND, EAGLETOWN, EARLS, EDGERTON,
EMPORIA, EMPORIA AIRPORT, EMPORIA RESERVOIR, EWELL, FARMVILLE,
FIVE FORKS, FORT LEE, GARYSBURG, GASTON, GLEN ALLEN, GOOCHLAND,
GREEN PLAIN, GRESSIT, GROVE, GUINEA MILLS, GUM FORKS,
GWALTNEY CORNER, HAWK, HOG ISLAND GAME RESERVE, HOWERTONS, IVOR,
JETERSVILLE, KENBRIDGE, KING AND QUEEN COURT HOUSE,
LAKE MONTICELLO, LAWRENCEVILLE, LITTLE PLYMOUTH, LOUISA,
MANNBORO, MASCOT, MATTAPONI, MEADOWVILLE, MECHANICSVILLE,
MIDLOTHIAN, MINERAL, MOSELEY, MOUNTCASTLE, NEW KENT AIRPORT,
ORAPAX FARMS, PETERSBURG, POOLESVILLE, POWHATAN, QUINTON,
RAINES TAVERN, REAMS, REEDS, RICH SQUARE, RICHMOND, ROXBURY,
SANDSTON, SCOTTS FORK, SOUTH HILL, STODDERT, TALLEYSVILLE,
TRIPLET, VALENTINES, VICTORIA, VULTARE, WAKEFIELD, WARSAW,
WAVERLY, WAYSIDE, WEST POINT, AND WHITE PLAINS.
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