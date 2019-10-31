Stat of the day

1: No. 1 overall pick in the MLB draft to win World Series MVP — Nationals pitcher Stephen Strasburg. Josh Beckett (2003 Marlins) and Reggie Jackson (1973 Athletics and ’77 Yankees) were No. 2 overall selections.

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