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Weather Alert

Weather Alert

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN WAKEFIELD HAS ISSUED A

* URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR...
THE CITY OF RICHMOND IN CENTRAL VIRGINIA...
CENTRAL CHESTERFIELD COUNTY IN CENTRAL VIRGINIA...
SOUTH CENTRAL HENRICO COUNTY IN CENTRAL VIRGINIA...

* UNTIL 115 AM EDT.

* AT 1018 PM EDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO
THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE URBAN AND SMALL STREAM FLOODING IN
THE ADVISORY AREA. UP TO ONE TO TWO INCHES OF RAIN HAS ALREADY
FALLEN.

* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
RICHMOND, CHESTER, BENSLEY, BELLWOOD, CHESTERFIELD COURT HOUSE,
CHESTERFIELD, WINTERPOCK, RICHMOND HEIGHTS, POCAHONTAS STATE PARK,
RICHMOND INTERNATIONAL, BEACH, VARINA, DREWRYS BLUFF AND CENTRALIA.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.

BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE
DANGERS OF FLOODING.

EXCESSIVE RUNOFF FROM HEAVY RAINFALL WILL CAUSE FLOODING OF SMALL
CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS
WELL AS OTHER DRAINAGE AREAS AND LOW LYING SPOTS.

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Friday Weatherline

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90-degree days coming up

Richmond will add to its 90-degree-day count in the coming days. So far, 2020 brought seven days in the 90s. That lags the normal year-to-date pace of 11. At most, 2010 had 23 such days of high heat by June 26. Typically, we’d expect 40 more days of 90s ahead.

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Meteorologist

John Boyer is the first staff meteorologist for the Richmond Times-Dispatch. He joined the RTD newsroom in November 2016. Boyer earned his degree in meteorology from North Carolina State University in Raleigh.

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Meet John Boyer

John Boyer

John Boyer, the RTD's staff meteorologist

John Boyer is the first staff meteorologist for the Richmond Times-Dispatch. He joined the RTD newsroom in November 2016 after covering severe weather on television in Tulsa, Okla.

As a native of the Roanoke area, the region’s heavy snowstorms started his fascination with Virginia’s changing weather.

Boyer earned his degree in meteorology from North Carolina State University in Raleigh. He is a member of the American Meteorological Society and earned their Certified Broadcast Meteorologist seal in 2012.

Look for his stories in the RTD and on Richmond.com, along with videos and forecast updates for major weather events in our area.

Email him your story ideas and weather tips.

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Richmond will add to its 90-degree-day count in the coming days. So far, 2020 brought seven days in the 90s. That lags the normal year-to-date pace of 11. At most, 2010 had 23 such days of high heat by June 26. Typically, we’d expect 40 more days of 90s ahead.

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