Friday Weatherline

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Weather Alert

Weather Alert

...WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 6 AM TO 4 PM EST FRIDAY...

* WHAT...SOUTHWEST WINDS 15 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 45 MPH
EXPECTED.

* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, EAST CENTRAL, NORTH CENTRAL,
SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST VIRGINIA AND NORTHEAST NORTH
CAROLINA.

* WHEN...FROM 6 AM TO 4 PM EST FRIDAY.

* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS.
TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY
RESULT.


PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.

&&

Weather Alert

...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH FRIDAY MORNING...

THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR

* PORTIONS OF CENTRAL VIRGINIA, EAST CENTRAL VIRGINIA, EASTERN
VIRGINIA, NORTH CENTRAL VIRGINIA, SOUTH CENTRAL VIRGINIA, AND
SOUTHEAST VIRGINIA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN CENTRAL
VIRGINIA, AMELIA, CUMBERLAND, EASTERN CHESTERFIELD (INCLUDING
COL. HEIGHTS), EASTERN HANOVER, EASTERN HENRICO, EASTERN
LOUISA, FLUVANNA, GOOCHLAND, POWHATAN, PRINCE EDWARD, WESTERN
CHESTERFIELD, WESTERN HANOVER, WESTERN HENRICO (INCLUDING THE
CITY OF RICHMOND), AND WESTERN LOUISA. IN EAST CENTRAL
VIRGINIA, CHARLES CITY, EASTERN ESSEX, EASTERN KING WILLIAM,
EASTERN KING AND QUEEN, NEW KENT, RICHMOND, WESTERN ESSEX,
WESTERN KING WILLIAM, WESTERN KING AND QUEEN, AND
WESTMORELAND. IN EASTERN VIRGINIA, LANCASTER, MATHEWS,
MIDDLESEX, AND NORTHUMBERLAND. IN NORTH CENTRAL VIRGINIA,
CAROLINE. IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA, BRUNSWICK, DINWIDDIE,
LUNENBURG, MECKLENBURG, NOTTOWAY, AND PRINCE GEORGE. IN
SOUTHEAST VIRGINIA, GLOUCESTER, GREENSVILLE, JAMES CITY,
SURRY, AND SUSSEX.

* THROUGH FRIDAY MORNING

* AN EXTENDED PERIOD OF RAINFALL WITH MODERATE TO HIGH RAINFALL
RATES IS EXPECTED THROUGH EARLY FRIDAY MORNING AND WILL LEAD TO
CONDITIONS FAVORABLE FOR FLOODING. RAINFALL TOTALS ARE EXPECTED
TO AVERAGE 2 TO 3 INCHES, WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE.

* RAPID RISES ON RIVERS AND CREEKS ARE LIKELY, ALONG WITH
FLOODING IN LOW LYING AND POOR DRAINAGE AREAS.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.

YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.

&&

Friday Weatherline

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Pressure could be lowest since 2012

The low pressure over Virginia on Friday will be remarkably low. Under a typical low, barometers adjusted to sea level may read 1000 millibars . Richmond could dip to 986 mb today — the lowest since Sandy passed by in 2012. Our record was 967 mb in 1993.

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Meteorologist

John Boyer is the first staff meteorologist for the Richmond Times-Dispatch. He joined the RTD newsroom in November 2016. Boyer earned his degree in meteorology from North Carolina State University in Raleigh.

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Meet John Boyer

John Boyer

John Boyer, the RTD's staff meteorologist

John Boyer is the first staff meteorologist for the Richmond Times-Dispatch. He joined the RTD newsroom in November 2016 after covering severe weather on television in Tulsa, Okla.

As a native of the Roanoke area, the region’s heavy snowstorms started his fascination with Virginia’s changing weather.

Boyer earned his degree in meteorology from North Carolina State University in Raleigh. He is a member of the American Meteorological Society and earned their Certified Broadcast Meteorologist seal in 2012.

Look for his stories in the RTD and on Richmond.com, along with videos and forecast updates for major weather events in our area.

Email him your story ideas and weather tips.

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Pressure could be lowest since 2012

The low pressure over Virginia on Friday will be remarkably low. Under a typical low, barometers adjusted to sea level may read 1000 millibars . Richmond could dip to 986 mb today — the lowest since Sandy passed by in 2012. Our record was 967 mb in 1993.

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