Sunday Weatherline

...THE FLOOD WARNING IS CANCELLED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
VIRGINIA...
NOTTOWAY RIVER AT RAWLINGS AFFECTING BRUNSWICK AND DINWIDDIE
COUNTIES
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
VIRGINIA...NORTH CAROLINA...
JAMES RIVER AT RICHMOND LOCKS AFFECTING CITY OF RICHMOND AND HENRICO
COUNTIES
MEHERRIN RIVER AT LAWRENCEVILLE AFFECTING BRUNSWICK COUNTY
NOTTOWAY RIVER NEAR STONY CREEK AFFECTING SUSSEX COUNTY
CASHIE RIVER NEAR WINDSOR AFFECTING BERTIE COUNTY
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN VIRGINIA..
JAMES RIVER AT RICHMOND WESTHAM AFFECTING CHESTERFIELD...CITY OF
RICHMOND AND HENRICO COUNTIES
FOR THE LOWER ROANOKE BASIN...INCLUDING WINDSOR...MODERATE FLOODING
IS OCCURRING AND IS EXPECTED TO CONTINUE.FOR THE LOWER JAMES BASIN...
INCLUDING RICHMOND LOCKS...RICHMOND WESTHAM...MINOR FLOODING IS
OCCURRING AND IS EXPECTED TO CONTINUE.FOR THE CHOWAN BASIN...
INCLUDING LAWRENCEVILLE...RAWLINGS...STONY CREEK...MINOR FLOODING IS
OCCURRING AND IS EXPECTED TO CONTINUE.
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR...
THE JAMES RIVER AT RICHMOND WESTHAM
* UNTIL LATE SUNDAY NIGHT...OR UNTIL THE WARNING IS CANCELLED.
* AT 08:30 PM SATURDAY THE STAGE WAS 13.3 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 12.0 FEET.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 13.6 FEET BY
TOMORROW MORNING. THE RIVER WILL FALL BELOW FLOOD STAGE TOMORROW
LATE EVENING.
* AT 13.0 FEET...APPROXIMATELY 20 ACRES OF LOWLAND FLOODED IN
VICINITY OF GAGE.
THIS RIVER LEVEL IS COMPARABLE TO A PREVIOUS CREST OF 13.6 FEET ON
NOV 18 2006.
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