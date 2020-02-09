Sunday Weatherline

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...THE FLOOD WARNING IS CANCELLED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
VIRGINIA...

NOTTOWAY RIVER AT RAWLINGS AFFECTING BRUNSWICK AND DINWIDDIE
COUNTIES

...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
VIRGINIA...NORTH CAROLINA...

JAMES RIVER AT RICHMOND LOCKS AFFECTING CITY OF RICHMOND AND HENRICO
COUNTIES

MEHERRIN RIVER AT LAWRENCEVILLE AFFECTING BRUNSWICK COUNTY

NOTTOWAY RIVER NEAR STONY CREEK AFFECTING SUSSEX COUNTY

CASHIE RIVER NEAR WINDSOR AFFECTING BERTIE COUNTY

...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN VIRGINIA..

JAMES RIVER AT RICHMOND WESTHAM AFFECTING CHESTERFIELD...CITY OF
RICHMOND AND HENRICO COUNTIES


FOR THE LOWER ROANOKE BASIN...INCLUDING WINDSOR...MODERATE FLOODING
IS OCCURRING AND IS EXPECTED TO CONTINUE.FOR THE LOWER JAMES BASIN...
INCLUDING RICHMOND LOCKS...RICHMOND WESTHAM...MINOR FLOODING IS
OCCURRING AND IS EXPECTED TO CONTINUE.FOR THE CHOWAN BASIN...
INCLUDING LAWRENCEVILLE...RAWLINGS...STONY CREEK...MINOR FLOODING IS
OCCURRING AND IS EXPECTED TO CONTINUE.

THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR...
THE JAMES RIVER AT RICHMOND WESTHAM
* UNTIL LATE SUNDAY NIGHT...OR UNTIL THE WARNING IS CANCELLED.
* AT 08:30 PM SATURDAY THE STAGE WAS 13.3 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 12.0 FEET.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 13.6 FEET BY
TOMORROW MORNING. THE RIVER WILL FALL BELOW FLOOD STAGE TOMORROW
LATE EVENING.
* AT 13.0 FEET...APPROXIMATELY 20 ACRES OF LOWLAND FLOODED IN
VICINITY OF GAGE.
THIS RIVER LEVEL IS COMPARABLE TO A PREVIOUS CREST OF 13.6 FEET ON
NOV 18 2006.

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...THE FLOOD WARNING IS CANCELLED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
VIRGINIA...

NOTTOWAY RIVER AT RAWLINGS AFFECTING BRUNSWICK AND DINWIDDIE
COUNTIES

...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
VIRGINIA...NORTH CAROLINA...

JAMES RIVER AT RICHMOND LOCKS AFFECTING CITY OF RICHMOND AND HENRICO
COUNTIES

MEHERRIN RIVER AT LAWRENCEVILLE AFFECTING BRUNSWICK COUNTY

NOTTOWAY RIVER NEAR STONY CREEK AFFECTING SUSSEX COUNTY

CASHIE RIVER NEAR WINDSOR AFFECTING BERTIE COUNTY

...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN VIRGINIA..

JAMES RIVER AT RICHMOND WESTHAM AFFECTING CHESTERFIELD...CITY OF
RICHMOND AND HENRICO COUNTIES


FOR THE LOWER ROANOKE BASIN...INCLUDING WINDSOR...MODERATE FLOODING
IS OCCURRING AND IS EXPECTED TO CONTINUE.FOR THE LOWER JAMES BASIN...
INCLUDING RICHMOND LOCKS...RICHMOND WESTHAM...MINOR FLOODING IS
OCCURRING AND IS EXPECTED TO CONTINUE.FOR THE CHOWAN BASIN...
INCLUDING LAWRENCEVILLE...RAWLINGS...STONY CREEK...MINOR FLOODING IS
OCCURRING AND IS EXPECTED TO CONTINUE.

...THE FLOOD WARNING HAS BEEN EXTENDED UNTIL SUNDAY EVENING...THE
FLOOD WARNING CONTINUES FOR...
THE JAMES RIVER AT RICHMOND LOCKS
* FROM LATE TONIGHT TO SUNDAY EVENING...OR UNTIL THE WARNING IS
CANCELLED.
* AT 07:54 PM SATURDAY THE STAGE WAS 7.7 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 8.0 FEET.
* AT 8.0 FEET...MINOR FLOODING BEGINS.
THIS RIVER LEVEL IS COMPARABLE TO A PREVIOUS CREST OF 8.5 FEET ON APR
18 2007.

&&

Sunday Weatherline

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Rocket takeoff may be visible on Sunday

An Antares rocket carrying supplies to the International Space Station is scheduled to blast off from Wallops Island at 5:39 p.m. Sunday. The launch may be visible above Richmond’s eastern horizon about 90 seconds after takeoff. Learn more at www.nasa.gov.

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John Boyer is the first staff meteorologist for the Richmond Times-Dispatch. He joined the RTD newsroom in November 2016. Boyer earned his degree in meteorology from North Carolina State University in Raleigh.

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Meet John Boyer

John Boyer

John Boyer, the RTD's staff meteorologist

John Boyer is the first staff meteorologist for the Richmond Times-Dispatch. He joined the RTD newsroom in November 2016 after covering severe weather on television in Tulsa, Okla.

As a native of the Roanoke area, the region’s heavy snowstorms started his fascination with Virginia’s changing weather.

Boyer earned his degree in meteorology from North Carolina State University in Raleigh. He is a member of the American Meteorological Society and earned their Certified Broadcast Meteorologist seal in 2012.

Look for his stories in the RTD and on Richmond.com, along with videos and forecast updates for major weather events in our area.

Email him your story ideas and weather tips.

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