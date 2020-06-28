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Weather Alert

Weather Alert

...AIR QUALITY ALERT IN EFFECT FROM 8 AM SUNDAY TO MIDNIGHT EDT
SUNDAY NIGHT...

THE VIRGINIA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY HAS ISSUED A CODE
ORANGE AIR QUALITY ALERT ACROSS THE RICHMOND AND PETERSBURG METRO
AREAS...FOR FINE PARTICULATES...FROM 8 AM SUNDAY TO MIDNIGHT EDT
SUNDAY NIGHT.

AIR QUALITY IS EXPECTED TO REACH CODE ORANGE...WHICH IS UNHEALTHY
FOR SENSITIVE GROUPS...AND MEANS INDIVIDUALS WITH RESPIRATORY
AND/OR HEART AILMENTS...OLDER ADULTS...AND CHILDREN SHOULD REDUCE
PROLONGED OR HEAVY OUTDOOR EXERTION.

AN AIR QUALITY ALERT MEANS THAT FINE PARTICULATES CONCENTRATIONS
WITHIN THE REGION MAY APPROACH OR EXCEED UNHEALTHY STANDARDS. FOR
ADDITIONAL INFORMATION...PLEASE VISIT THE VIRGINIA D E Q AIR QUALITY
WEB SITE AT ALL LOWER CASE HTTP://WWW.DEQ.VIRGINIA.GOV/

Sunday Weatherline

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A reminder to go inside when it thunders

Today is International Lightning Safety Day, and a reminder that no place outside is safe when thunder roars. The World Meteorological Organization just verified a record. Satellites observed a single flash that spanned 440 miles over Brazil on Oct. 31, 2018.

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Meteorologist

John Boyer is the first staff meteorologist for the Richmond Times-Dispatch. He joined the RTD newsroom in November 2016. Boyer earned his degree in meteorology from North Carolina State University in Raleigh.

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Meet John Boyer

John Boyer

John Boyer, the RTD's staff meteorologist

John Boyer is the first staff meteorologist for the Richmond Times-Dispatch. He joined the RTD newsroom in November 2016 after covering severe weather on television in Tulsa, Okla.

As a native of the Roanoke area, the region’s heavy snowstorms started his fascination with Virginia’s changing weather.

Boyer earned his degree in meteorology from North Carolina State University in Raleigh. He is a member of the American Meteorological Society and earned their Certified Broadcast Meteorologist seal in 2012.

Look for his stories in the RTD and on Richmond.com, along with videos and forecast updates for major weather events in our area.

Email him your story ideas and weather tips.

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