Sunday Weatherline

You are the owner of this article.
Edit Article Add New Article

Weather Alert

Weather Alert

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
20 IN EFFECT UNTIL 5 AM EST SUNDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES

IN NORTHEAST NORTH CAROLINA

BERTIE                CAMDEN                CHOWAN
GATES                 HERTFORD              NORTHAMPTON
PASQUOTANK            PERQUIMANS

IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 37 COUNTIES

IN CENTRAL VIRGINIA

AMELIA                CHESTERFIELD
CITY OF COLONIAL HEIGHTS                    CITY OF RICHMOND
CUMBERLAND            FLUVANNA              GOOCHLAND
HANOVER               HENRICO               LOUISA
POWHATAN              PRINCE EDWARD

IN EAST CENTRAL VIRGINIA

CHARLES CITY          ESSEX                 KING WILLIAM
KING AND QUEEN        NEW KENT

IN NORTH CENTRAL VIRGINIA

CAROLINE

IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA

BRUNSWICK             CITY OF HOPEWELL      CITY OF PETERSBURG
DINWIDDIE             LUNENBURG             MECKLENBURG
NOTTOWAY              PRINCE GEORGE

IN SOUTHEAST VIRGINIA

CITY OF CHESAPEAKE    CITY OF EMPORIA       CITY OF FRANKLIN
CITY OF SUFFOLK       CITY OF WILLIAMSBURG  GREENSVILLE
ISLE OF WIGHT         JAMES CITY            SOUTHAMPTON
SURRY                 SUSSEX

THIS INCLUDES THE CITIES OF AHOSKIE, AMELIA COURTHOUSE, ANGOLA,
ANTE, BACONS CASTLE, BARHAM, BARNETTS, BEACH, BON AIR,
BOOTH FORK, BOTTOMS BRIDGE, BOWERS HILL, BOYKINS, BRAYS FORK,
BROWNS CORNER, BRUNSWICK, BRYANTOWN, BUFFORD CROSSROADS,
BURRUSS CORNER, BUSCH GARDENS, CAPE COLONY, CARET, CEDAR FORK,
CENTER CROSS, CENTERVILLE, CHAMPLAIN, CHASE CITY,
CHESAPEAKE AIRPORT, CHESTER, CHESTERFIELD, CHIPPOKES STATE PARK,
CHRISTENSONS CORNER, CHULA, CLANCIE, CLARESVILLE, CLARKSVILLE,
COLONIAL HEIGHTS, CORBIN, COURTLAND, COWIE CORNER, CREWE,
CROAKER, DAWN, DEEP CREEK, DENARO, DRAGONVILLE, DUNBROOKE,
DUNNSVILLE, DURAND, EAGLETOWN, EARLS, EDENHOUSE, EDENTON,
EDGERTON, ELIZABETH CITY, EMPORIA, EMPORIA AIRPORT,
EMPORIA RESERVOIR, EWELL, FARMVILLE, FENTRESS, FIVE FORKS,
FORT LEE, FRANKLIN, GARYSBURG, GASTON, GATESVILLE, GLEN ALLEN,
GOOCHLAND, GREAT BRIDGE, GREEN PLAIN, GREENBRIER, GRESSIT, GROVE,
GUINEA MILLS, GUM FORKS, GWALTNEY CORNER, HANCOCK, HAWK,
HERTFORD, HOG ISLAND GAME RESERVE, HOPEWELL, HORSESHOE,
HOWERTONS, HUNTERDALE, IVOR, JETERSVILLE, KENBRIDGE,
KING AND QUEEN COURT HOUSE, LAKE MONTICELLO, LAWRENCEVILLE,
LILLY, LITTLE PLYMOUTH, LOUISA, MACEDONIA, MANNBORO, MASCOT,
MATTAPONI, MAVATON, MEADOWVILLE, MECHANICSVILLE, MERRY HILL,
MIDLOTHIAN, MIDWAY, MINERAL, MOSELEY, MOUNT PLEASANT,
MOUNTCASTLE, NEW KENT AIRPORT, ORAPAX FARMS, PETERSBURG,
POOLESVILLE, POWHATAN, QUINTON, QUITSNA, RAINES TAVERN, REAMS,
REEDS, RICH SQUARE, RICHMOND, ROXBURY, SAINT JOHNS, SANDSTON,
SCOTTS FORK, SHARON, SMITHFIELD, SOUTH HILL, STODDERT, SUFFOLK,
TALLEYSVILLE, TRIPLET, VALENTINES, VALHALLA, VICTORIA, VULTARE,
WAKEFIELD, WAVERLY, WAYSIDE, WEST POINT, WHITE PLAINS,
WILLIAMSBURG, AND WINDSOR.

Sunday Weatherline

  • 0

Tornado briefly touched Amelia in 2018

On Jan. 12, 2018, a rare midwinter tornado briefly spun through Amelia County but left minimal damage. A cold front touched off a line of severe storms as it swept into unseasonably mild air. Five days earlier, the region was gripped by snow and record cold.

Tags

Meteorologist

John Boyer is the first staff meteorologist for the Richmond Times-Dispatch. He joined the RTD newsroom in November 2016. Boyer earned his degree in meteorology from North Carolina State University in Raleigh.

Load comments

You must be a full digital subscriber to read this article You must be a digital subscriber to view this article.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription

Meet John Boyer

John Boyer

John Boyer, the RTD's staff meteorologist

John Boyer is the first staff meteorologist for the Richmond Times-Dispatch. He joined the RTD newsroom in November 2016 after covering severe weather on television in Tulsa, Okla.

As a native of the Roanoke area, the region’s heavy snowstorms started his fascination with Virginia’s changing weather.

Boyer earned his degree in meteorology from North Carolina State University in Raleigh. He is a member of the American Meteorological Society and earned their Certified Broadcast Meteorologist seal in 2012.

Look for his stories in the RTD and on Richmond.com, along with videos and forecast updates for major weather events in our area.

Email him your story ideas and weather tips.

Saturday Weatherline

Weekend could break warmest reading records

Richmond’s temperatures will be 20 to 30 degrees above normal this weekend, and within striking distance of records. Here are warmest past readings. Jan. 11 high: 72 in 1974 and 1975. Jan. 11 low: 58 in 1975. Jan. 12 high: 71 in 2005. Jan. 12 low: 59 in 2018.

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News