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Weather Alert

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...THE FLOOD WARNING IS CANCELLED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
VIRGINIA...

JAMES RIVER AT RICHMOND LOCKS AFFECTING CITY OF RICHMOND AND
HENRICO COUNTIES

...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
VIRGINIA...

JAMES RIVER AT RICHMOND WESTHAM AFFECTING CHESTERFIELD...CITY OF
RICHMOND AND HENRICO COUNTIES


FOR THE LOWER JAMES BASIN...INCLUDING RICHMOND LOCKS...RICHMOND
WESTHAM...MINOR FLOODING IS OCCURRING AND IS EXPECTED TO CONTINUE.

...THE FLOOD WARNING HAS BEEN EXTENDED UNTIL SUNDAY MORNING...THE
FLOOD WARNING CONTINUES FOR...
THE JAMES RIVER AT RICHMOND WESTHAM
* UNTIL SUNDAY MORNING...OR UNTIL THE WARNING IS CANCELLED.
* AT 08:30 PM SATURDAY THE STAGE WAS 12.8 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 12.0 FEET.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE TO FALL TO BELOW FLOOD STAGE BY
EARLY TOMORROW.
* AT 13.0 FEET...APPROXIMATELY 20 ACRES OF LOWLAND FLOODED IN
VICINITY OF GAGE.
THIS RIVER LEVEL IS COMPARABLE TO A PREVIOUS CREST OF 12.8 FEET ON
MAR 22 2019.

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Sunday Weatherline

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Strong or severe storms possible Sunday

A cold front slicing southward into hotter, humid air could trigger a few strong or severe storms this afternoon and evening, particularly in the northern half of the state. Possible hazards include isolated bursts of damaging wind, hail and flash flooding.

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Meteorologist

John Boyer is the first staff meteorologist for the Richmond Times-Dispatch. He joined the RTD newsroom in November 2016. Boyer earned his degree in meteorology from North Carolina State University in Raleigh.

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Meet John Boyer

John Boyer

John Boyer, the RTD's staff meteorologist

John Boyer is the first staff meteorologist for the Richmond Times-Dispatch. He joined the RTD newsroom in November 2016 after covering severe weather on television in Tulsa, Okla.

As a native of the Roanoke area, the region’s heavy snowstorms started his fascination with Virginia’s changing weather.

Boyer earned his degree in meteorology from North Carolina State University in Raleigh. He is a member of the American Meteorological Society and earned their Certified Broadcast Meteorologist seal in 2012.

Look for his stories in the RTD and on Richmond.com, along with videos and forecast updates for major weather events in our area.

Email him your story ideas and weather tips.

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A cold front slicing southward into hotter, humid air could trigger a few strong or severe storms this afternoon and evening, particularly in the northern half of the state. Possible hazards include isolated bursts of damaging wind, hail and flash flooding.

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