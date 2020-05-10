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Weather Alert

Weather Alert

...FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM EDT SUNDAY...

* WHAT...SUB-FREEZING TEMPERATURES FROM 28 TO 32 DEGREES EXPECTED.
LOCAL VARIATION WILL EXIST WITH MOST OF THE URBAN LOCATIONS
REMAINING SLIGHTLY ABOVE FREEZING.


* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, EAST CENTRAL, NORTH CENTRAL, SOUTH
CENTRAL AND SOUTHEAST VIRGINIA AND INTERIOR NORTHEAST NORTH
CAROLINA.

* WHEN...UNTIL 8 AM EDT SUNDAY, THE COLDEST TEMPERATURES ARE
EXPECTED FROM 2 AM THROUGH 7 AM.

* IMPACTS...FROST AND FREEZE CONDITIONS WILL KILL CROPS, OTHER
SENSITIVE VEGETATION AND POSSIBLY DAMAGE UNPROTECTED OUTDOOR
PLUMBING.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. TO PREVENT
FREEZING AND POSSIBLE BURSTING OF OUTDOOR WATER PIPES THEY SHOULD
BE WRAPPED, DRAINED, OR ALLOWED TO DRIP SLOWLY. THOSE THAT HAVE
IN-GROUND SPRINKLER SYSTEMS SHOULD DRAIN THEM AND COVER ABOVE-
GROUND PIPES TO PROTECT THEM FROM FREEZING.

&&

Sunday Weatherline

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Richmond temperature dips near freezing

Richmond International Airport got down to 34 degrees on Saturday. It was the lowest reading so late in the season since May 9, 1976, when it was also 34 (and the coldest for Mother’s Day, so far.) Many suburbs did hit freezing, and could repeat this morning.

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Meteorologist

John Boyer is the first staff meteorologist for the Richmond Times-Dispatch. He joined the RTD newsroom in November 2016. Boyer earned his degree in meteorology from North Carolina State University in Raleigh.

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Meet John Boyer

John Boyer

John Boyer, the RTD's staff meteorologist

John Boyer is the first staff meteorologist for the Richmond Times-Dispatch. He joined the RTD newsroom in November 2016 after covering severe weather on television in Tulsa, Okla.

As a native of the Roanoke area, the region’s heavy snowstorms started his fascination with Virginia’s changing weather.

Boyer earned his degree in meteorology from North Carolina State University in Raleigh. He is a member of the American Meteorological Society and earned their Certified Broadcast Meteorologist seal in 2012.

Look for his stories in the RTD and on Richmond.com, along with videos and forecast updates for major weather events in our area.

Email him your story ideas and weather tips.

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Richmond International Airport got down to 34 degrees on Saturday. It was the lowest reading so late in the season since May 9, 1976, when it was also 34 (and the coldest for Mother’s Day, so far.) Many suburbs did hit freezing, and could repeat this morning.

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