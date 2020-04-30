You are the owner of this article.
Edit Article Add New Article

Weather Alert

Weather Alert

...MODERATE TO LOCALLY HEAVY RAINFALL EXPECTED THURSDAY...

...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 6 AM EDT THURSDAY THROUGH
THURSDAY AFTERNOON...

THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR

* PORTIONS OF CENTRAL VIRGINIA, NORTH CENTRAL VIRGINIA, SOUTH
CENTRAL VIRGINIA, AND SOUTHEAST VIRGINIA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN CENTRAL VIRGINIA, AMELIA, CUMBERLAND,
EASTERN CHESTERFIELD (INCLUDING COL. HEIGHTS), EASTERN LOUISA,
FLUVANNA, GOOCHLAND, POWHATAN, PRINCE EDWARD, WESTERN
CHESTERFIELD, WESTERN HANOVER, WESTERN HENRICO (INCLUDING THE
CITY OF RICHMOND), AND WESTERN LOUISA. IN NORTH CENTRAL
VIRGINIA, CAROLINE. IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA, BRUNSWICK,
DINWIDDIE, LUNENBURG, MECKLENBURG, AND NOTTOWAY. IN SOUTHEAST
VIRGINIA, GREENSVILLE.

* FROM 6 AM EDT THURSDAY THROUGH THURSDAY AFTERNOON

* MODERATE TO OCCASIONALLY HEAVY RAINFALL IS EXPECTED AHEAD OF A
STRONG COLD FRONT THURSDAY MORNING ALONG AND WEST OF INTERSTATE
95. THE HEAVY RAIN MOVES EAST OF INTERSTATE 95 FROM LATE
THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY AFTERNOON. RAINFALL TOTALS
ARE EXPECTED TO AVERAGE 1 TO 2 INCHES, WITH LOCALLY HIGHER
AMOUNTS POSSIBLE. THIS MUCH RAINFALL WILL LEAD TO CONDITIONS
FAVORABLE FOR FLOODING.

* RAPID RISES ON RIVERS AND CREEKS ARE LIKELY, ALONG WITH
FLOODING IN LOW LYING AND POOR DRAINAGE AREAS.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.

YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.

&&

Thursday Weatherline

  • 0

April ranks wetter, colder than usual

April will go in the books as a wetter and slightly cooler-than-normal month for Richmond. With a mean temperature of nearly 57 degrees, it ranks far below last April’s warmth, but not as low as 2018. Today’s soaking could make it our wettest April since 2015.

Tags

Meteorologist

John Boyer is the first staff meteorologist for the Richmond Times-Dispatch. He joined the RTD newsroom in November 2016. Boyer earned his degree in meteorology from North Carolina State University in Raleigh.

Load comments

You must be a full digital subscriber to read this article. You must be a digital subscriber to view this article.

Your sports-only digital subscription does not include access to this section.

New Offer!
$3 for 3 Months
Unlimited Digital Access

  • Unlimited access to every article, video and piece of online content
  • Exclusive, locally-focused reporting
  • News delivered straight to your inbox via e-newsletters
  • Includes digital delivery of daily e-edition via email
New Offer!
$3 for 3 Months
Unlimited Digital Access

  • Unlimited access to every article, video and piece of online content
  • Exclusive, locally-focused reporting
  • News delivered straight to your inbox via e-newsletters
  • Includes digital delivery of daily e-edition via email

Meet John Boyer

John Boyer

John Boyer, the RTD's staff meteorologist

John Boyer is the first staff meteorologist for the Richmond Times-Dispatch. He joined the RTD newsroom in November 2016 after covering severe weather on television in Tulsa, Okla.

As a native of the Roanoke area, the region’s heavy snowstorms started his fascination with Virginia’s changing weather.

Boyer earned his degree in meteorology from North Carolina State University in Raleigh. He is a member of the American Meteorological Society and earned their Certified Broadcast Meteorologist seal in 2012.

Look for his stories in the RTD and on Richmond.com, along with videos and forecast updates for major weather events in our area.

Email him your story ideas and weather tips.

Thursday Weatherline

April ranks wetter, colder than usual

April will go in the books as a wetter and slightly cooler-than-normal month for Richmond. With a mean temperature of nearly 57 degrees, it ranks far below last April’s warmth, but not as low as 2018. Today’s soaking could make it our wettest April since 2015.

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News